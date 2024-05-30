Бои в Харьковской области: ситуация 30 мая, успехи и проблемы ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военкоры обсуждают текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости с этого участка фронта известны сегодня, 30 мая 2024 года?

Обстановка и ситуация в Харьковской области сегодня

«Противник оказывает упорное сопротивление, вводя свои резервы. Наши подразделения продолжают продвижение, несмотря ни на что. В Волчанске ВСУ отчаянно сопротивляются, продолжают удерживать свои позиции. Бросают резервы в бой против наших войск. Наши бойцы методично уничтожают врага, не оставляя ему возможностей на какие-либо ответные действия. Есть пленные со стороны ГУР. На Липцах — минимальные продвижения, в целом обстановка схожа с Волчанском», — передает «Архангел спецназа Z».

WarGonzo передает, что сейчас продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанскаи на подступах к Липцам.

«Большой проблемой для российских войск на этом направлении становятся украинские дроны», — сообщил источник.

«Два майора» также пишут, что в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в Волчанске.

«Сообщают о переброске противником в район боевых действий подразделений 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины. Враг держит многоэтажные жилые дома в центре Волчанска под огнем артиллерии и авиации. На Липцевском направлении наши штурмовые подразделения продвинулись в глубину до 150 метров», — отметили авторы канала.

Украинский экс-политик Олег Царев подчеркнул, что на Харьковском участке фронт стабилен.

«В северной части Волчанска ВСУ сопротивляются, но ситуация для них критическая: мосты уничтожены, понтоны поражаются. В Липцах ВСУ контратаковали, но понесли потери, тогда как наши чуть продвинулись. Очевидно, что наше командование не намерено проламывать оборону ВСУ любой ценой, а основная задача — вытянуть резервы ВСУ с других участков фронта, тем более, по разным данным, ВСУ в два-три раза многочисленнее. Контрудар ВСУ вероятен, причем по политическим мотивам, хоть как-то укрепить позиции Зеленского перед швейцарским саммитом», — заявил он.

Военкор Геннадий Алехин рассказал, что никаких оборонительных сооружений сейчас в Харькове не возводится.

«Мы бьем по военному производству и коммуникациям противника в Харькове и области. Облавы военкомов на мужчин продолжаются. Одиночных хватают сразу, группы горожан не атакуют, возможен отпор. Особенно организованно в таком отпоре участвуют харьковские таксисты. Харьков веселится. Работают рестораны, на днях открылся крутой развлекательный центр. До 23:00 проходят дискотеки. Крупные бизнесмены сбежали, остались коммерсанты средней руки. Никаких оборонительных сооружений в Харькове не возводится. Но есть данные о подготовке диверсантов для действий в нашем тылу», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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