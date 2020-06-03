Богослужения в Подмосковье будут проходить на улице

https://static.news.ru/photo/5e8ad874-a5ab-11ea-8dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области разрешили проводить богослужения на открытом воздухе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Главный санитарный врач у нас сегодня регламентирует, утверждает новый стандарт. Прежде всего, служба проходит на улице, сейчас, слава богу, лето, надеемся, что оно всё-таки будет тёплым, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, власти разработали специальный алгоритм, который должен будет соблюдать каждый священнослужитель во время таких таинств, как причастие и исповедь.

Ранее рабочая группа при патриархе по противодействию распространению коронавируса сообщила о планируемом открытии православных храмов. Прихожане смогут посетить религиозные учреждения с 6 июня. Соответствующее решение было принято по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Доступ будет осуществляться с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, в том числе по социальному дистанцированию, писал NEWS.ru.