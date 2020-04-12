Богослужения в Пасху в храмах Москвы пройдут без прихожан

https://static.news.ru/photo/09b71ef8-7c51-11ea-9104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля будут проходить без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы.

Об этом говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству региона, которое опубликовано на сайте РПЦ.

Отмечается, что в предписании главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой допускается продление сроков временного запрета на массовые мероприятия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что благодатный огонь, который почти 20 лет привозят в Россию со Святой Земли накануне Пасхи, не является обязательным атрибутом праздника. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион. По его словам, если благодатный огонь по каким-либо причинам не удастся привезти, Пасха от этого «не будет менее радостной, менее светлой».