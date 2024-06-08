Богомолов отчитал современную молодежь за «ломкость» и тепличность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Богомолов

Худрук Театра Романа Виктюка Константин Богомолов на полях ПМЭФ раскритиковал современную молодежь, которая, по его мнению, слишком хрупкая и ломкая. По его словам, образование сейчас строится под запрос, а поступающим нужен комфорт, однако это опасно. В связи с этим Богомолов предложил вернуть «тоталитарный тренд», передает корреспондент NEWS.ru.

Я вижу, какие они ломкие, хрупкие, ищущие комфорта, защищающиеся. Я помню, что у меня с первого курса была адова атака, это была серьезнейшая атака на меня по поводу того, что я не соответствую, я не могу, у меня не получается, что я недостаточно образован, недостаточно требователен, не имею вкуса, не имею понимания профессии. Я убегал плакать на верхний ярус театра Маяковского, возвращался. Это было гигантское преодоление. В этом преодолении закалялась сталь, — рассказал Богомолов.

По его словам, мир — это джунгли. Здесь будут драки и бесконечная борьба, в которой нужно учиться отстаивать себя и не ломаться, добавил Богомолов.

Худрук театра также заявил, что искусственный интеллект не способен заменить человека в искусстве. По его словам, ИИ может производить имитационный контент — и не искусство, и не творчество, однако у него отсутствует способность совмещать в себе радикальные противоречия, «ген разрушения», который и есть настоящий источник произведений.