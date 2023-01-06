Богдан Хмельницкий: навеки с Москвой, навеки с русским народом

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Н. И. Ивасюк. «Въезд Богдана Хмельницкого в Киев в 1649 году»

6 января 1596 года в селе Суботове под Киевом родился Богдан Хмельницкий. Ему было суждено стать одним из самых прославленных лидеров Запорожского казачества, начать войну с Польским королевством, объявить о независимости Малороссии и защищать эти земли. Хмельницкий прекрасно понимал, что будет силён лишь вместе с Россией. Он обратился за помощью к русскому царю Алексею I и стал инициатором Переяславской рады, провозгласившей: «Навеки с Москвой, навеки с русским народом».

Католическая уния

Богдан родился в семье Михаила Хмельницкого, небогатого шляхтича, сотника Черкасского полка Запорожского казачьего войска. Кстати, имя Богдан считалось вторым, в молодости же он был известен под первым именем Зиновий. Богданом Хмельницкий стал себя звать уже в то время, когда возглавил борьбу казачества против поляков. В этом присутствовал определенный символизм — имя Зиновий было распространено среди польско-литовской шляхты, а вот Богдан звучало совершенно по-русски.

В год рождения Хмельницкого в Западной Руси, находившейся под властью Польши (которая тогда называлась Речью Посполитой), произошло очень важное событие: была провозглашена Брестская Уния. Под давлением польских властей часть православных иерархов во главе с митрополитом киевским Михаилом согласилась пойти в подчинение к папе римскому.

После этого в польских владениях выстроилась своеобразная иерархия: люди первого сорта — католики, это поляки и ополяченная русская шляхта, люди второго сорта — униаты, в их число попадали бывшие православные дворяне, желавшие продемонстрировать верность польскому королю. Они переходили в унию вместе со своими крестьянами, даже не спрашивая, хочет ли простой народ принимать католическое вероучение и поминать на службах папу. И наконец, люди третьего сорта — православные, среди которых были и казаки, твердо державшиеся веры отцов, немалая часть духовенства (два православных епископа Польши отказались признавать унию) и большая часть крестьянства современных Украины и Белоруссии.

Разумеется, принятие и распространение унии привело к заметному росту межнациональной и религиозной напряженности в Польше. Но королевское правительство не считалось с народным недовольством и восстаниями — был взят жесткий курс на унификацию польско-литовского государства, где все народы в конце концов должны были принять польский образ жизни и католическую веру. Это и стало одной из главных причин произошедших позднее событий, в которых самую важную роль сыграл Богдан-Зиновий Хмельницкий.

Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look

Среди иезуитов

Детство Богдана прошло в имении отца. Затем его отвезли в Киев, где юный русский шляхтич учился грамоте в приходской православной церковной школе. Когда Хмельницкий чуть подрос, его как сына и наследника казачьего офицера, находившегося на службе польского короля, в 1609 году отправили получать образование в иезуитскую коллегию в город Львов.

Это решение принял гетман Станислав Жолкевский, в то время второй человек в польской армии и прямой начальник Хмельницкого-старшего. Жолкевский сделал выбор не просто так: во-первых, именно он основал и финансировал Львовскую коллегию, то есть Богдан был под надежным присмотром людей гетмана, а во-вторых, обучение в иезуитских школах очень часто делало вчерашних православных убежденными католиками. Именно на это делала ставку польская элита: превратить шляхту Украины и Белоруссии в поляков, а далее через них ополячить и весь народ.

Православные ученики коллегии (а их было немало) находились на особом счету у начальства. С ними проводились специальные беседы, лучшие иезуитские умы убеждали юных русских дворян отступиться от «отсталого православия» и принять «прогрессивное католичество», рассказывали, как пойдет в гору их карьера, как король Польши покровительствует тем, кто принял католицизм.

Велись такие беседы и с Богданом. Он уже тогда проявил себя хорошим дипломатом: с одной стороны, молодой казак не отступал от православия, а с другой — сумел сохранить хорошие отношения с начальством коллегии. Благодаря этому Хмельницкий смог с успехом окончить обучение. Более того, в иезуитской коллегии он числился среди лучших учеников.

Стоит отдать должное иезуитам, учили они неплохо. Богдан не только научился счету и письму, но изучал риторику, светскую и церковную историю, греческий и латинский языки, поэтику, хорошо знал античную литературу и отлично говорил по-польски. В общем, постиг все те науки, что считались основными в европейских университетах.

Фото: Global Look Press

Первые сражения

В 1516 году Богдан Хмельницкий вернулся к родителям. К этому времени его отец благодаря хозяйственной сметке из небогатого офицера стал довольно крупным помещиком, управляющим не только пожалованным за службу Суботовом, но и собственным имением Новосельцы.

Богдан сразу заявил отцу, что хочет посвятить свою жизнь военной службе, и стал упорно готовиться к карьере казачьего офицера. Он много читал, особенно книги, посвященные военной истории и тактике, регулярно упражнялся в бою на саблях и верховой езде. Вскоре все старые опытные казаки, жившие в Суботове и Новосельцах, признали, что не могут на равных сражаться с юным Богданом.

В 1618 году возможность проявить себя на войне представилась. Король Сигизмунд III призвал шляхту собираться для похода на Москву. Хотя война с православной Россией была не по душе Хмельницкому, ослушаться приказа он не мог.

Армия под командованием польского принца Владислава, претендента на русский престол, дошла до Москвы и осадила русскую столицу. Но взять Москву не удалось, к тому же среди казаков началось дезертирство. Не желая служить католикам, они целыми отрядами переходили к русским.

Польша и Россия подписали перемирие, война закончилась, а Богдан вернулся в отчий дом, убежденный, что больше не желает воевать с русскими братьями. По всей Малороссии тогда рассказывали, что запорожский гетман Сагайдачный специально писал Иерусалимскому патриарху письмо с покаянием за пролитие православной крови.

В 1620 началась Польско-турецкая война. Успехи османских войск заставили короля Сигизмунда III собирать все имеющиеся силы. На этот раз в поход выступил не только молодой Хмельницкий, но и его отец. Польская армия потерпела сокрушительное поражение в битве под Цецорой. Погиб даже командующий войском коронный гетман Жолкевский, вместе с ним встретил смерть и Михаил Хмельницкий. Казачья летопись Григория Грабянки оставила нам такой рассказ:

Когда же отец Богдана учинен сотником над казаками, в году 1620 пойде на Цецору гетману Жолкевскому в помощь, иде он с отцом своим, войсковому обучиться делу. Когда же началась брань ляхи с турки и татары, победили турки, избиша всю людскую силу и где гетман Жолкевский и Михаил Хмельницкий убиен, а сын его, в плен взят в татарскую землю...

Хмельницкий, как и прочие христианские пленники, был продан в рабство. Два года он провел в Константинополе, служа в доме турецкого адмирала Касим-паши. За это время Богдан выучил турецкий и татарский языки. К счастью, родня выкупила Хмельницкого, и он вернулся на родину, где оказался наследником отцовского имения. Но Богдан не стал вести жизнь помещика, он немедленно записался в казаки.

Малороссийское казачество

К тому времени малороссийское, или, как называли его поляки, украинское казачество (от старорусского слова «украина», то есть окраина, пограничье) разделилось на две части: реестровое казачество и запорожское казачество. Появившись в конце XV века, казаки были обычными поселенцами, которые захватывали ничейные земли в Диком поле на границе между Русью и Крымским ханством. Жить там было очень опасно, зато можно не платить налоги, да и земля доставалась храбрецам по принципу: сколько сумел взять — всё твое.

В 1569 году после объединения Польского королевства и великого княжества Литовского в единое государство Речь Посполитую земли Южной и Западной Руси достались полякам. Они обратили внимание на то, что по границе живут какие-то «неучтенные люди», которые к тому же неплохо обращаются с оружием и умеют за себя постоять. Они называли себя казаками, то есть вольными.

Уже в 1572 году король Сигизмунд II Август объявил о принятии 300 казаков на службу. Им начали платить небольшое жалование, а для учета завели особый список, называвшийся реестр. Так появилось реестровое казачество. Казаки быстро поняли свою выгоду и к концу столетия завалили королевский двор прошениями о расширении казачьего реестра.

Уже в 1590 году реестр расширился до одной тысячи казаков, а в период Смутного времени, когда Польша активно воевала с Россией, достиг 8 тысяч. Все, кто не попал в реестр, жили по-старому. В мирное время обрабатывали землю и порой отправлялись в набеги на соседей-мусульман. Это считалось делом богоугодным, да и приносило хорошую добычу. Легкие казачьи лодки доходили до Дуная, Крыма и Северного Кавказа.

Любая попытка сократить число казачества приводила к бунту. Казаки восставали против власти, требуя, чтобы им платили деньги за военную службу. Но православное войско, говорившее на русском языке, вызывало у поляков беспокойство, и они все время старались урезать казачьи привилегии, уменьшить их количество, а по возможности вовсе избавиться от казачества.

Весь XVII век Украину сотрясали восстания казаков. Центром казачества была Запорожская Сечь, большой укрепленный городок на Днепре. Казаки избирали своего главу — гетмана и его ближайших помощников. Формально запорожские казаки считались подданными польского короля, но на деле жили так, как считали нужным.

Фото: Global Look Press Михаил Хмелько, «Навсегда с Москвой, навсегда с русским народом», 1951

В боях и походах

Богдан Хмельницкий принял участие в нескольких походах запорожцев на турок, отличившись в боях и быстро заслужив звание атамана. В 1626 году его отметили польские власти. Тогда как раз составлялся новый казачий реестр, в который за военные заслуги попал Богдан, получив чин чигиринского сотника Черкасского полка. В этом помогли и память об отце, служившем гетману Жолкевскому, и то, что Хмельницкий был не просто грамотным, но очень хорошо образованным человеком. Новому сотнику как раз исполнилось 30 лет. Казачья летопись Грабянки так описывала этот период его жизни:

По выкупу, ходил в походы, Орду бивал и языки до короля приводил, а в году 1629 двоих [молдавских князей] Кантемиров живыми к королю привел, от которых король много о тайных замыслах турецких на ляхов известился, из-за чего Богдан имел у короля милость великую, ибо был от природы разумен и в науке языка латинского беглый...

Впрочем, в 1637 году Хмельницкий не удержался. Когда началось казачье восстание атамана Павлюка против гонений на православие, против произвола польской шляхты в Малороссии, он присоединился к восставшим и получил высокое звание генерального писаря, то есть стал одновременно начальником штаба и главой казачьей канцелярии.

Павлюк хотел поднять против поляков все казачество, затем объединиться с Донским казачьим войском и перейти в подданство к русскому царю. Но сделать это не успел. Восстание потерпело поражение, Павлюк сложил оружие на условиях сохранения жизней казаков.

Поляки нарушили свое обещание, по казачьим землям прокатилась волна террора, атаман Павлюк был отвезен в Варшаву и предан мучительной казни. Хмельницкого тоже постигло наказание, его лишили звания генерального писаря и понизили до сотника.

В следующие десять лет Богдан то жил в своем имении, то возвращался на службу, то оказывался наемником. Рассказывают, что в 1644 году он с отрядом запорожцев нанялся к главе правительства Франции кардиналу Мазарини. Богдан со своими людьми воевал на Франко-испанской войне, принял участие в осаде мощной крепости Дюнкерк. Об этой части своей богатой приключениями жизни Хмельницкий вспоминал годы спустя, когда вел переговоры с послом Франции уже как полновластный гетман малороссийского казачества и Запорожского войска.

Начало восстания

К середине 1640-х годов Хмельницкий стал одним из самых авторитетных представителей казачьей верхушки. С его мнением был вынужден считаться даже польский король. И тут Богдан вдруг столкнулся с польским правосудием. Как-то раз, когда Хмельницкий уехал из своей усадьбы, на неё налетел отряд ротмистра Даниэля Чаплинского, занимавшего должность Чигиринского подстаросты (то есть представителя польской власти в Малороссии).

Чаплинский разорил село Суботов и убил сына Хмельницкого. Богдан обратился в королевский суд. Но иск православного казака против польского шляхтича католика не имел никаких шансов на успех. Чаплинский не понес никакого наказания, более того, надоедливого Хмельницкого обвинили в заговоре. Так жертва польского произвола сам оказался преступником.

С трудом выйдя из тюрьмы, Богдан потерял те остатки веры и верности польским властям, что оставались у него после десятилетий молчаливого наблюдения за тиранией католической шляхты. Это событие определило будущее Хмельницкого. Он бросил свое имение, где всё напоминало ему об унижении, и с небольшим отрядом верных людей отправился в Запорожскую Сечь. По дороге к нему присоединялись казаки, недовольные теми порядкам, что творились в Малороссии. Слух о близящемся восстании разнесся от Киева до Запорожья.

На Сечь Хмельницкий прибыл уже во главе большого отряда. Он с ходу разбил польский гарнизон, поставленный, чтобы удерживать казаков от мятежных настроений, и с триумфом был избран новым гетманом Запорожского казачьего войска. Получив власть, Богдан сразу же отправил посольство к крымскому хану. Гетман отлично понимал, что война с Польшей неизбежна и надо найти сильного союзника. Послы вернулись на Сечь с татарским конным войском под командованием Тугай-бея. Оставалось нанести врагу первый удар.

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Победы и поражения

6 мая 1648 года войско Хмельницкого сошлось в бою под Желтыми Водами с польской армией под командованием Стефана Потоцкого. Среди поляков был большой отряд реестровых казаков. Как только они увидели, что им предстоит сражаться с братьями по вере и языку, казаки немедленно перешли на сторону Хмельницкого.

Победа над поляками была столь решительной, что войско Потоцкого просто перестало существовать. Тех, кого отпустил Богдан, догнали и перебили татары Тугай-бея, который заявил, что не участвовал в переговорах и не имеет никаких обязательств перед поляками.

Отец Стефана, великий коронный гетман Николай Потоцкий, прославившийся кровавым подавлением восстания Павлюка, в это время собирал королевскую армию. Он уже знал о гибели сына и поклялся жестоко отмстить Хмельницкому.

25 мая отряды казаков подошли к лагерю польской армии под Корсунью. На следующее утро Потоцкий приказал отступать: он рассчитывал объединиться с подкреплениями, идущими к нему помощь. Хмельницкий приказал не препятствовать маневру: это оказалось ловушкой. К полудню, дойдя до Кривой балки, поляки обнаружили, что путь вперед закрыт укрепившимися пешими казаками, а сзади их подпирают конные отряды Хмельницкого и Тугай-бея. Бой продолжался почти три часа, разгром противника был полным, в плен попал сам гетман Потоцкий и большая часть высшего командования.

По всей Малороссии начало подниматься пламя восстания, в котором приняли участие уже не только казаки, но простое православное крестьянство. 13 сентября Хмельницкий разбил под Пилявцами главные силы Польши, шляхта которой к тому времени уже не верила в свои силы и бежала при первых признаках поражения. Богдан во главе своей армии торжественно вступил в Киев.

После зимней передышки война возобновилась в 1649 году. Армия Речи Посполитой под командованием короля Яна-Казимира потерпела поражение под Зборовом, сам король чуть не попал в плен. Казалось, Хмельницкий победил, но тут оказалось, что польские дипломаты были куда искуснее казаков. Поляки договорились с крымским ханом, и тот в обмен на огромную дань отозвал свои войска. Хмельницкий лишился большей части кавалерии.

10 июля 1651 года казачья армия потерпела поражение под Берестечком. Поляки к этому времени хорошо поняли, что война угрожает самому существованию Речи Посполитой. Шляхта решительно взялась за оружие, Сейм поддержал введение новых налогов на армию.

В то время как польское войско росло, силы Хмельницкого слабели. К тому же в Малороссию был отправлен карательный отряд князя Иеремии Вишневецкого, фанатичного католика, который оставлял за собой сожженные деревни и тела убитых православных крестьян. Население Украины было запугано.

Переяславская Рада

Тогда гетман Хмельницкий решился обратиться за помощью к России — могучей стране, с севера граничившей с казачьими землями. Россию и Малороссию объединяли общее прошлое, общий язык и единая православная вера.

Посланники Богдана приехали в Москву и предложили принять украинские земли в подданство русского царя. В Москве был собран Земский собор, который решительно проголосовал за принятие Малороссии и подтвердил, что весь народ России готов воевать в Польшей.

18 января 1654 года в городе Переяславле была собрана всенародная Рада, которая проголосовала за присоединение к России. Казачество во главе с Хмельницким присягнуло в верной службе царю Алексею. Собравшийся на площади народ с энтузиазмом кричал:

Волим под царя московского, православного!

Но это был еще не конец истории. Война за Малороссию продолжалась до 1667 года. Она завершилась признанием свершившегося факта — Правобережье Днепра вместе с Киевом стали частью русского государства.