Богатеньких и блатных не накажут: в ГД оценили штрафы для пьяных водителей

https://static.news.ru/photo/ab53acd6-cb07-11ea-a12e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект кабмина об ужесточении наказания для пьяных водителей в России в мае рассмотрит Госдума РФ. Его могут принять уже до конца весенней сессии.

Как выяснили «Известия», штраф по новым правилам за повторное пьяное вождение увеличат с 300 тысяч до полумиллиона рублей. Также будет увеличен тюремный срок за такое правонарушение — с двух лет до трёх.

Почти все фракции Госдумы уже высказались в поддержку инициативы. Однако есть и те, кто категорически против.

У нас и так есть кого сажать за более тяжкие преступления, в том числе водителей. «Богатенькие» и «блатные» всё равно уйдут от этого наказания и будут дальше ездить в таком виде, — заявил газете первый зампред комитета по экономической политике коммунист Николай Арефьев.

Опрошенные газетой эксперты уверены, что население поддержит подобную инициативу. Меру признал достаточно эффективной политтехнолог Дмитрий Фетисов. По его словам, она может оказаться достаточно эффективной, так как свои результаты уже дало усиление наказания для пьяных водителей, по вине которых погибали люди. За 2019-2020 годы число таких преступлений снизилось на 7,7%.

Ранее NEWS.ru писал, что на российских дорогах в прошлом году сотрудники ГИБДД выявили 22,4 тыс. водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В сравнении с 2019 годом их число увеличилось на 5%. При этом количество пойманных за рулём в алкогольном опьянении практически не изменилось.