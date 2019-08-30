https://static.news.ru/photo/572fd374-cb48-11e9-9e0e-fa163e074e61_660.jpg Леонид Михельсон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Богатейший бизнесмен России, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон прилетел в Новый Уренгой, чтобы отпраздновать 25-летие компании.

В торжестве примет участие глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В пресс-службе губернатора рассказали, что 30 августа у него запланированы мероприятия в Новом Уренгое, но подтвердить, что Артюхов посетит праздник «Новатэка», там не смогли, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал, что российские миллиардеры за шесть месяцев 2019 года разбогатели примерно на $38 млрд. Список самых состоятельных россиян возглавляет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. В тройку лидеров также входят один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин.