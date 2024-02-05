Боец ВС РФ рассказал, как выжил после 26 выстрелов снайперов ВСУ Российский боец выжил после 26 выстрелов снайперов ВСУ

Фото: МО Украины

Замкомандира батальона спецназа «Ахмат» с позывным Узбек рассказал, как чуть не погиб под выстрелами ВСУ и минометной очередью. По его словам, снайперы ВСУ стреляли в него 26 раз, но ему удалось выжить. В разговоре с RT он отметил, что все товарищи считали его погибшим.

Боец рассказал, что перед его подразделением стояла задача взять хорошо оборудованный укрепрайон ВСУ.

Два снайпера 26 раз по мне отработали и четыре часа меня миномет выкуривал с точки, я менял позиции, был пулеметчиком, — сообщил Узбек.

Он признался, что не испытывал страха, поскольку его мотивировала мысль о дедушке, который прошел Великую Отечественную войну.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что два тяжелораненых бойца, один из которых служит в Российской армии, а другой — в Вооруженных силах Украины (ВСУ), несколько дней помогали друг другу выжить в блиндаже под Артемовском. По данным канала, бойца ВС РФ с позывным Бабка считали погибшим — его потеряли в бою с ВСУ. Mash писал, что мужчина получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорников. По словам российского военнослужащего, он был ранен из-за обстрела, начавшегося во время штурма. Когда он очнулся и дополз до блиндажа, внутри уже находился еще живой украинский военный. Они оказали друг другу первую помощь, однако через несколько дней украинский боец скончался.