Боец ММА Шлеменко обвинил женщин в разводах

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Главным в любой семье является мужчина, а женщина должна поддерживать его авторитет. Только в таком случае в отношениях всё будет нормально, считает российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко.

Женщины должны «уметь жертвовать, терпеть, помогать разгрузить мужчину», заявил спортсмен.

Хорошо, когда женщина показывает детям, как воспитывать, что против главного нельзя вообще открывать ни рот, ничто нельзя делать. Тогда будет порядок и просто супер. И такую женщину будут уважать и за такую женщину будут готовы жизнь отдать, — приводит слова Шлеменко «Омск-Информ».

Боец добавил, что сейчас женщины не понимают этого. Поэтому, по его словам именно они виноваты в 90% разводов.

Ранее NEWS.ru писал, что во время пандемии коронавируса в России уменьшилось количество свадеб и зазводов.