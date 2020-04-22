Боец ММА рассказал, как «выпустить пар» на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/f2c9e944-8472-11ea-be40-fa163e074e61_660.jpg Андрей Семёнов Фото: Andrei Semenov/vk.com

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса оказался непростым испытанием для физически активных людей. Тренированное тело вырабатывает большое количество энергии, которую нужно куда-то выплеснуть. Как сделать это с пользой, рассказал боец MMA, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, известный под прозвищем «Белая акула», Андрей Семёнов.

В обычное время, отметил он, в таких случаях хорошо помогают тренировки в спортзале. Однако и в условиях ограничений вполне можно «сбросить пар», считает он. Никто не отменял физические упражнения в квартире или на даче, напомнил спортсмен.

Имея в арсенале у себя дома килограммовые гантели и понимая правильную методику, можно нагрузить себя очень хорошо. Так вы заодно прокачаете большую часть необходимых мышц. Боксёрская груша тоже хорошо разряжает, — рассказал Семёнов Радио Sputnik.

Если же человеку не хватает атмосферы соревнований, можно состязаться с друзьями. Спортсмен посоветовал, например, на спор отжиматься или приседать. Главное условие — делать это по видеосвязи.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор медицинских наук Александр Суворов посоветовал россиянам в условиях самоизоляции заниматься физическими упражнениями не менее 45 минут в день.