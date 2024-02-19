Боец «Ахмата» обвинил мать в попытке нажиться на пропавших в зоне СВО детях Боец «Ахмата» заявил, что его мать ищет пропавших в зоне СВО сыновей ради денег

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге боец чеченского спецназа «Ахмат» предположил, что его мать, ищущая двоих его братьев, пропавших в зоне СВО, на самом деле не беспокоится об их судьбе, а думает о личной выгоне, передает «Фонтанка». Мужчина выразил уверенность, что петербурженка действует так из корыстных побуждений, потому что ей нужны деньги.

По данным издания, многодетная мать из Северной столицы пожаловалась в полицию и другие инстанции, заявив, что двое ее сыновей, сражающихся в зоне СВО, перестали выходить на связь. Однако один из ее сыновей, пообщавшийся с журналистами, заявил, что дело тут совсем не в материнской любви. По его словам, почти у всех детей разные отцы, а мать фактически их бросила и никогда им не помогала.

Ей нужны деньги, дети ей не нужны. Она никогда в жизни нам ничем не помогала. У нас практически у всех шестерых разные отцы, которых никто никогда не видел. Я запретил ей подавать в суд, чтобы братьев объявили «двухсотыми» ради выплат, — рассказал он.

Военный также подчеркнул, что остальные родственники, в отличие от матери, надеются на лучшее и не хотят признавать пропавших погибшими. Он также добавил, что вместо этого близкие собрали документы, чтобы братьев можно было обменять, если они оказались в плену.

Ранее в ХМАО участнику СВО сломали руку в одном из баров города Лянтора. По словам очевидцев, рядом отдыхала незнакомая компания, отмечавшая юбилей. После распития горячительных напитков они решили устроить разборки.