Bloomberg: ФСБ убедила Набиуллину запретить криптовалюты в России

Bloomberg: ФСБ убедила Набиуллину запретить криптовалюты в РоссииBloomberg: ФСБ договорилась с Набиуллиной о запрете операций с криптовалютами
Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ФСБ договорилась с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной по поводу запрета на операции с криптовалютами. В материале говорится, что на такой шаг силовое ведомство пошло для того, чтобы лишить финансирования оппозицию и СМИ-иноагенты.
ФСБ
Президент России Владимир Путин заявлял, что закон о СМИ-иноагентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом и прийти к согласованному решению. Отвечая на слова председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева о том, что документ не учитывал мнения работников СМИ, глава государства согласился, что эту работу нужно обязательно провести и посмотреть, к чему этот закон приводит.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среди российских журналистов не должно быть иностранных агентов. Он отметил, что закон об иноагентах необходим, чтобы защитить страну от вмешательства извне.