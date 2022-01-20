Bloomberg: ФСБ убедила Набиуллину запретить криптовалюты в России

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ФСБ договорилась с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной по поводу запрета на операции с криптовалютами. В материале говорится, что на такой шаг силовое ведомство пошло для того, чтобы лишить финансирования оппозицию и СМИ-иноагенты.

ФСБ лоббировала этот запрет, так как трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах всё чаще используются россиянами для пожертвований в пользу «нежелательных организаций», говорится в статье. При этом само финансирование в среднем равняется 7 трлн рублей, что является незначительной частью, однако в силовом ведомстве обеспокоены тем, что этот показатель растёт.

Президент России Владимир Путин заявлял, что закон о СМИ-иноагентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом и прийти к согласованному решению. Отвечая на слова председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева о том, что документ не учитывал мнения работников СМИ, глава государства согласился, что эту работу нужно обязательно провести и посмотреть, к чему этот закон приводит.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среди российских журналистов не должно быть иностранных агентов. Он отметил, что закон об иноагентах необходим, чтобы защитить страну от вмешательства извне.