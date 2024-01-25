Bloomberg: рост зарплат в РФ может привести к новой мобилизации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Агентство Bloomberg пишет, что зарплаты гражданских специалистов в России из-за дефицита кадров вступили в конкуренцию с ВПК и армией, из-за чего компенсация за участие в СВО перестала выглядеть очень высокой. Кроме того, по информации агентства, выросла и оплата труда низкоквалифицированных работников гражданских предприятий. Также Bloomberg указывает на конкуренцию среди предприятий между собой.

Так, агентство пишет, ссылаясь на данные исследования SuperJob, что зарплаты инженеров, механиков, операторов машин, электриков, сварщиков, водителей и курьеров в прошлом году выросли на 8–20%. Водители грузовиков могут рассчитывать на $3000 в месяц, специалисты кузовного ремонта — на $2000.

Российский экономист Алексей Исаков в комментарии агентству выразил мнение, что стратегия с огромными выплатами контрактникам была рассчитана на краткосрочный конфликт. По его словам, которые приводит Bloomberg, теперь государство может выбирать из увеличения расходов на армию, снижением потока контрактников или новой мобилизацией.

Поскольку рыночные зарплаты догонят зарплаты военных, государство может выбирать между увеличением расходов на армию, сокращением притока добровольцев или объявлением новой мобилизации, — сказал Исаков.

Накануне опрос Института Гайдара, приведенный РБК, показал что почти каждое второе промышленное предприятие в России испытывает кадровый голод. Таким образом, был побит рекордный уровень дефицита сотрудников. Отмечалось, что осенью укомплектованность предприятий улучшилась, однако это продлилось недолго.

Предыдущий рекорд был установлен в июле 2023 года. Тогда на нехватку пожаловались руководители 42% предприятий, сейчас же показатель увеличился до 47%.