Bloomberg: Google начал вывозить сотрудников московского офиса из России

Американская IT-компания Google негласно начала вывозить сотрудников московского офиса, которые выразили желание покинуть Россию, об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что в офисе в Москве работало 244 человека. На данный момент не сообщается, куда компания перевезёт сотрудников.

Корпорация вывозит сотрудников московского офиса негласно. Всего в Москве на Google работает 244 человека. Куда их релоцируют, неизвестно. Также корпорация начала вывозить персонал с Украины — в Киеве на Google работает около 50 человек, — сообщает Bloomberg.

На счетах компании Google ранее заблокировали миллиард рублей по иску издания «Царьград». Арест средств связан с тем, что Google проигнорировал решение российского суда о восстановлении удалённого канала «Царьграда» на YouTube.

Компания также перестала подключать новых пользователей из России к облачному сервису Google Cloud. Ранее Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис «Мир пэй».