Блокировку YouTube на территории РФ считают технически возможной

https://static.news.ru/photo/bf306b36-9aab-11ea-8a31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Roth, www.ulrich-roth.com/imago stock&people/Global Look Press

Принцип работы хостинга YouTube на территории РФ в техническом плане отличается от мессенджера Telegram. Теоретически его заблокировать легче, чем сервис обмена сообщениями, считает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Однако эксперт добавил, что Кремль не пойдёт на полный запрет сайта, так как часть функций власти страны выполняют через YouTube, передаёт «Москва 24».

В случае если видеохостинг YouTube будет заблокирован в России, одним лишь этим сервисом дело не ограничится. Как карточный домик, рухнет половина русского интернета, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Если запустить механизм, станет невозможна работа навигаторов и карт Google Maps, почтовой службы GMail, службы для видеоконференций Google Meet и многих других сервисов, предупредил специалист.

Судебное разбирательство, как писал NEWS.ru, начато по иску компании Ontarget, которая разрабатывает тесты для оценки персонала. Компания подала иск в Мосгорсуд иск о блокировке после появления в YouTube видео с предложениями соискателям обмануть будущих работодателей и пройти за них тесты, в том числе и разработанные Ontarget. Прежде компания уже выигрывала суд у сервиса по поводу того же контента.