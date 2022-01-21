Блокадница высказалась против акции с портретами погибших в Ленинграде

Председатель правления общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова раскритиковала идею выставлять в окнах квартир портреты людей, которые жили там во время блокады, передаёт РИА Новости. По её словам, нынешние жители не знают о ком идёт речь. Так же она выступила против чёрных списков на домах, так как это превращает город в кладбище.

Не нужно чёрных списков, которые вывешиваются на домах. Это создает атмосферу города-кладбища, а город не был кладбищем, — сказала Тихомирова

По её мнению, в Петербурге должно быть больше памятных мероприятий в формате флэш-мобов и исторических реконструкций, которые бы наглядно показали, как жили и работали люди во время блокады.

В конце прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов рассказала, что в городе пройдёт более 120 памятных мероприятий, посвященных 79-й годовщине прорыва фашистской блокады и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда.

Ранее председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселёва рассказала NEWS.ru, что Ленинград выстоял в нацистскую блокаду в 1941–1944 годах и не пал благодаря «определённому духу народа, любви к своему городу, Родине, близким».