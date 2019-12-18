https://static.news.ru/photo/1a6bbe28-2271-11ea-98ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Руководитель городской организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова прокомментировала резкое высказывание Владимира Путина в адрес тех, кто говорил о необходимости сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны. По её словам, у таких людей просто не «в порядке с головой».

Я полностью согласна с президентом. Мы тоже считаем, что у таких людей не всё в порядке с головой. Те, кто во время войны мог допустить такую возможность, стали бы первыми кандидатами в крематорий, — заявила она РИА Новости.

По словам женщины, подобные высказывания в последнее время звучат всё чаще и чаще.

Ранее Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорит, что для сохранения жизней советских граждан надо было сдать Ленинград немцам во время Великой Отечественной войны. Российский лидер заявил, что во время противостояния c нацистами речь шла не только об уничтожении советского государства, но и вымирании целых народов СССР, писал NEWS.ru.