Блокадница назвала Малышеву преступницей за слова о диете в Ленинграде

https://static.news.ru/photo/005a48b6-b27a-11eb-a648-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселёва назвала телеведущую Елену Малышеву преступницей после её слов о диете. Об этом сообщило URA.RU.

Мне кажется преступным сравнение диеты Малышевой и диеты — если это можно назвать диетой — тех лет, — цитирует Киселёву агентство.

Ранее пожилая женщина в комментариях в Instagram Малышевой сослалась на мизерную пенсию, которая мешает сесть на диету. Врач заявила, что пенсия тут ни при чём, и привела в пример блокадный Ленинград, где почему-то «полных не было».

Киселёва заявила, что отсутствие полных людей в осаждённом Ленинграде было связано не с диетой, а с ничтожным питанием в виде нескольких граммов хлеба, которое получали люди в тот период. Она добавила, что «не дай бог худеть таким образом».

Как сообщалось, пользователи социальных сетей отреагировали на слова Малышевой о худых блокадниках. Врача затравили и посоветовали ей самой питаться на восемь тысяч рублей.