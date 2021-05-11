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Блокадница назвала Малышеву преступницей за слова о диете в Ленинграде

19:36, 11 мая 2021
Елена Малышева Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселёва назвала телеведущую Елену Малышеву преступницей после её слов о диете. Об этом сообщило URA.RU.

Мне кажется преступным сравнение диеты Малышевой и диеты — если это можно назвать диетой — тех лет, — цитирует Киселёву агентство.

Ранее пожилая женщина в комментариях в Instagram Малышевой сослалась на мизерную пенсию, которая мешает сесть на диету. Врач заявила, что пенсия тут ни при чём, и привела в пример блокадный Ленинград, где почему-то «полных не было».

Киселёва заявила, что отсутствие полных людей в осаждённом Ленинграде было связано не с диетой, а с ничтожным питанием в виде нескольких граммов хлеба, которое получали люди в тот период. Она добавила, что «не дай бог худеть таким образом».

Как сообщалось, пользователи социальных сетей отреагировали на слова Малышевой о худых блокадниках. Врача затравили и посоветовали ей самой питаться на восемь тысяч рублей.

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