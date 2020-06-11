Общество

Блогер рассказала, как ей удалось похудеть почти на 100 кг

16:53, 11 июня 2020 14
Фото: simone_anderson/instagram.com

Жительница Новой Зеландии Симона Андерсон рассказала, как ей удалось похудеть на 92 килограмма. Раньше девушка весила 168 кг.

Надо сказать, что без хирургов не обошлось. Андерсон перенесла операции по желудочному шунтированию и удалению лишней кожи. Но главную роль сыграли ежедневные тренировки и сбалансированное питание.

Операция дала мне инструменты для того, чтобы заново сформировать свою диету и внимательно взглянуть на свои привычки. Операция не сделает тяжёлую работу за вас, но она даёт новые возможности, чтобы чувствовать себя способным справиться с этими изменениями, — отметила она.

Раньше в рационе девушки преобладал фастфуд. Ей с трудом давались даже непродолжительные прогулки.

Мой вес никогда не определял меня как личность, я была такой же игривой, общительной и организованной Симоной, но вес определённо ограничивал жизнь, которой я могла жить, — добавила она.

Своими успехами Симона Андерсон делится в Instagram. За шесть лет прогресс налицо.

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Reflecting on the past (nearly 6 years) is always a few surreal feeling. The girl in the left used to struggle to walk up her own driveway, a 20 minute walk ruined her. Fast food was the base of her diet and most 99% of meals where heavily processed. Fast forward to today, I have lost a total of 92kg and train daily. I eat balanced and fresh meals and enjoy watching how strong and fit I become every single day. I have always felt beautiful, I have always been confident the difference now is that I know I am going to live a long and healthy life. My weight never defined me as a person, I was still the same bubbly, outgoing, driven and organised Simone but it definitely limited the life I could live. Gastric sleeve surgery saved my life, I donât believe I would be alive today without this life changing surgery. It gave me the tools to reinvent my eating and take a good hard look at my exercise habits. It certainly doesnât do the hard work for you, that is long term changes you have to make but it gives you the fresh slate to feel able to tackle these changes. My surgery was done at Auckland Weight Loss surgery with Richard Babor for those that will ask, and skin removal with @drrepta_plasticsurgery Togs @nzbananahammock

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Simone Anderson (@simone_anderson)

Ранее журналисты узнали режим питания певицы Адель, который помог ей похудеть на 45 килограммов. Оказалось, что артистка перестала готовить сама и заказывает полезную еду на дом. Она питается три раза в день. Утром она ест блины из цельнозерновой муки и яйца, а днём и вечером — салат с индейкой, лосось или курицу. В промежутках певица пьёт много воды и ест фрукты, писал NEWS.ru.

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