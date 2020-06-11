Блогер рассказала, как ей удалось похудеть почти на 100 кг

https://static.news.ru/photo/3332aea2-abed-11ea-8b1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: simone_anderson/instagram.com

Жительница Новой Зеландии Симона Андерсон рассказала, как ей удалось похудеть на 92 килограмма. Раньше девушка весила 168 кг.

Надо сказать, что без хирургов не обошлось. Андерсон перенесла операции по желудочному шунтированию и удалению лишней кожи. Но главную роль сыграли ежедневные тренировки и сбалансированное питание.

Операция дала мне инструменты для того, чтобы заново сформировать свою диету и внимательно взглянуть на свои привычки. Операция не сделает тяжёлую работу за вас, но она даёт новые возможности, чтобы чувствовать себя способным справиться с этими изменениями, — отметила она.

Раньше в рационе девушки преобладал фастфуд. Ей с трудом давались даже непродолжительные прогулки.

Мой вес никогда не определял меня как личность, я была такой же игривой, общительной и организованной Симоной, но вес определённо ограничивал жизнь, которой я могла жить, — добавила она.

Своими успехами Симона Андерсон делится в Instagram . За шесть лет прогресс налицо.

Ранее журналисты узнали режим питания певицы Адель, который помог ей похудеть на 45 килограммов. Оказалось, что артистка перестала готовить сама и заказывает полезную еду на дом. Она питается три раза в день. Утром она ест блины из цельнозерновой муки и яйца, а днём и вечером — салат с индейкой, лосось или курицу. В промежутках певица пьёт много воды и ест фрукты, писал NEWS.ru.