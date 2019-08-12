https://static.news.ru/photo/7107abdc-bd24-11e9-bc73-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Нишанова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Представители российской блогосферы выразили недовольство результатами конкурса «Миссис Россия — 2019». Они уверены, что победительница смотра Екатерина Нишанова купила титул, сравнив ситуацию со скандалом вокруг дочери певицы Алсу на конкурсе «Голос. Дети».

Основной претензией к женщине стал тот факт, что её внешность далека от понятия естественной красоты. Этого мнения, в частности, придерживается продюсер Яна Рудковская. Она считает, что организаторы подобных конкурсов должны следить за «натуральностью» участниц.

Пользователи Сети установили, что супруг Нишановой — бизнесмен из Геленджика, который сделал состояние на строительстве. По некоторым данным, за корону для супруги он отдал около €300 тысяч, передаёт « Комсомольская правда ».

Ранее News.ru писал, что Нишанова прокомментировала возможность своей поездки на международный конкурс «Мисси Земной шар» в Китае. По её словам, вместо неё на смотре выступит обладательница титула «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.