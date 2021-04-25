Блогеры сравнили цены в магазинах Москвы и Киева

https://static.news.ru/photo/7ef09182-a62f-11eb-8f6c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогеры портала Klymenko Time сравнили стоимость «пасхальной корзины» в России и на Украине. Соответствующий ролик размещён на YouTube.

Авторы провели исследование в магазинах «Сельпо» в Киеве и «Перекресток» в Москве. Их интересовали цены на куличи, яйца, домашнюю колбасу, сало, твёрдый сыр, помидоры и кагор.

В украинском магазине покупка 570 граммов томатов обошлась им в 109 рублей (здесь и далее цены в гривнах переведены в рубли), в московском супермаркете за чуть более 600 граммов овощей они заплатили 120 рублей.

Стоимость фермерского сала в киевском магазине составила 162 рубля за полкило, в Москве белорусское сало обошлось в 261 рубль за почти 250 граммов. Домашнюю колбасу (в расчёте на 300 грамм) в Киеве купили за 131 рубль, а в Москве — за 509 рублей.

Десяток яиц стоил почти одинаково — 104 рубля (в Москве) и 113 рублей (в Киеве), а сыр — 275 рублей (в Москве, за чуть более 550 граммов) и 234 рубля (в Киеве, за чуть менее 500 граммов).

Ведущие портала приобрели традиционные куличи за 175 рублей (в Киеве) и за 150 рублей (в Москве), бутылку кагора — за 215 рублей (в Киеве) и за 650 рублей (в Москве).

В сумме чек киевского магазина составил 1808 рублей с купленной для пасхальных продуктов традиционной корзинкой, московского — 2070 рублей без корзинки.

Ранее стало известно, что в январе 2020 года видеоблогер Владимир Золкин снял обзор магазинов украинской столицы и самопровозглашённой Донецкой народной республики. Как выяснилось, в целом питание в Донецке обходится дешевле, но цены на некоторые позиции выше, чем в Киеве. Например, на говядину, болгарский перец, огурцы и молочные продукты. В то же время апельсины в ДНР стоят менее 30 гривен за килограмм (около 75 рублей), а в столице Украины — 95 в пересчёте на рубли.