Блогеры смогут снять собственные шоу при помощи «ОК» Соцсеть «Одноклассники» сообщила о запуске второго сезона конкурса «БлогШоу»

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о запуске второго сезона конкурса «БлогШоу» для авторов контента. Подать заявку на участие можно до 26 мая. Победители смогут снять полноценные шоу при поддержке «ОК».

В 2023 году «Одноклассники» впервые запустили этот конкурс. По результатам авторы контента при поддержке профессиональной команды смогли создать проекты про кино и кулинарию, которые уже собрали более 20 млн просмотров. В этом году жюри планирует выбрать от шести до девяти победителей. Руководитель направления по работе с создателями контента Евгения Воронина отметила, что данный формат помогает увеличить количество профессионального контента о хобби.

Такой формат помогает укреплять позиционирование соцсети и увеличивать количество качественного контента про хобби, а также развивать авторов по ключевым тематикам на площадке. Для блогеров такой проект — это возможность понять аудиторию соцсети, повысить ее вовлеченность или ярко стартовать на площадке, — отметила Воронцова.

В первую очередь будут рассматриваться идеи для шоу, связанные с популярными увлечениями: кулинарией, ремонтом, рукоделием, дизайном и садоводством. Поучаствовать в конкурсе смогут блогеры, у которых есть своя группа в «ОК». Для подачи заявки нужно описать свою идею, отразить примерный бюджет и объяснить, чем шоу будет интересно пользователям. Победители будут работать над своими проектами вместе с профессиональной командой.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее решила выпустить второй сезон хобби-шоу «ОКнутые люди» с актером Сергеем Буруновым в роли ведущего. Проект доступен на самой платформе. Новый сезон шоу начался с 15 марта.