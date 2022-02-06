Блогеру Хованскому вновь продлили запрет определённых действий

Блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, вновь продлили меру пресечения в виде запрета определённых действий. Она будет действовать в течение ещё двух месяцев, сообщила в своём Telegram-канале девушка блогера Мария Нелюбова. В прошлый раз меру пресечения Хованскому продлевали 30 декабря.

Продлили на 2 месяца. Без изменений, — написала Нелюбова.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге летом 2021 года. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней ранее был опубликован в Интернете. Кроме того, блогеру предъявили обвинения в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Первоначально Хованского отправили под арест, но затем его освободили из СИЗО и смягчили меру пресечения. Ему, в частности, запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00, не подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров, а также не пользоваться Интернетом. При этом блогеру разрешили общаться с семьёй и девушкой.

Ранее Нелюбова рассказала, что у Хованского наблюдались некоторые нарушения здоровья после возвращения из СИЗО — у него были проблемы с кровообращением и не двигался мизинец. Она также отметила, что блогер во время ареста очень скучал по своей собаке, поэтому первым делом обнял её, когда вернулся домой.