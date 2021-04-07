Блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение в нарушении ПДД

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Устроившему массовое ДТП в центре Москвы блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения. Инцидент произошёл в ночь на 2 апреля.

Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Он признал, что был за рулём, — заявил адвокат блогера Сергей Жорин, чьи слова приводит ТАСС.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил сначала не признал свою вину в аварии, заявив, что за рулём был не он.

Как писал NEWS.ru, супруг Марии Артёмовой рассказал, что она вышла из комы. Медики диагностировали у потерпевшей закрытую ЧМТ, переломы тазовых и бедренных костей, внутреннее кровотечение, пневмоторакс, тупые травмы живота и груди. Женщину буквально пришлось вырезать из смятого автомобиля.