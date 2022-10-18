Блогеру в Новороссийске грозит штраф за голые ягодицы на фоне крейсера

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Полиция Новороссийска составила протокол о мелком хулиганстве (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ) на девушку, сфотографировавшуюся с обнаженными ягодицами на фоне крейсера «Михаил Кутузов», сообщает Sota. Нарушительнице грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Отмечается, что девушку нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Как уточняет «Царьград», фото было опубликовано несколько недель назад и с того момента девушка ещё дважды устраивала подобные перформансы. На одном из видео она исполнила тверк рядом с ТЦ «Красная Площадь», на другом — в едущей машине.

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух несовершеннолетних, устроивших провокационную фотосессию на фоне храма Спаса на Крови. Подростков 15 и 17 лет, которые опубликовали в соцсетях снимок с приспущенными штанами на фоне храма, доставили в отдел полиции.

Всего в России за последнее время был заведён ряд уголовных дел об оскорблении чувств верующих из-за «обнажённых» фотографий на фоне храмов. В частности, 29 октября мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.