Блогершу оштрафовали на 20 тысяч рублей за встречу с фанатами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Валерия Чекалина с супругом

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, заплатит 20 тысяч рублей в качестве штрафа за несанкционированную сходку с фанатами на Патриарших прудах в Москве, пишет Telegram-канал 112. Уточняется, что на встречу, в ходе которой Чекалина раздавала косметику своего бренда, пришли более двух тысяч поклонников. Сама блогерша написала у себя в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) что не ожидала увидеть такое количество фанатов на встрече.

Блогерша Лерчек заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за несанкционированную фан-встречу на Патриарших прудах, — написали в источнике.

13 марта правоохранители задержали около 300 человек в ходе несогласованной акции в центре Москвы.

До этого, 6 марта в ходе несанкционированной акции столичная полиция задержала около 1,7 тысячи человек. Аналогичная акция протеста прошла и в Санкт-Петербурге. Там за участие в несогласованном мероприятии был задержан гражданин США Александер Томас Чэдвэлл. Его привлекли к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП РФ и назначили наказание в виде административного ареста на семь суток. Всего в Северной столице 6 марта были задержаны 750 человек.