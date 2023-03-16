Блогерше Лерчек запретили пользоваться интернетом и телефоном Суд запретил блогерше Лерчек пользоваться телефоном, почтой и интернетом на два месяца

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Избрание меры пресечения блогерам Чекалиным, блогерша Лерчек

Суд запретил блогерше Лерчек в течение двух месяцев пользоваться телефоном, почтой и интернетом, а также общаться со свидетелями и соучастниками делу об отмывании средств, сообщает Telegram-канал Mash. До этого она опубликовала в соцсетях прощальный пост.

Это не просто страничка. Это история нашей семьи, за которой многие следили семь лет. И это является единственным нашим с Артемом источником заработка. И единственная возможность кормить наших детей, нашу большую семью, — заявила в суде Лерчек.

О том, что семью могут лишить доступа в интернет, стало известно ранее из требований прокуратуры. Сегодня же стало известно, что у Чекалиной арестовали все имущество. Она не имеет доступа к недвижимости, автомобилям и средствам личной фирмы «Би ФИТ». По версии следствия, блогеры отмыли свыше 130 млн рублей. Сами Чекалины все обвинения отрицают.

Против блогеров Чекалиных возбуждены два уголовных дела о неуплате налогов и легализации незаконно нажитых средств. Сами они отрицают вину. По оценке следствия, супруги причинили государству ущерб на сумму свыше 311 млн рублей.