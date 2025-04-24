Блогерша раскрыла шокирующую особенность школ в Нидерландах Блогерша Ремиш: в Нидерландах могут запретить детям получать высшее образование

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Русскоязычные жители Нидерландов боятся школьной системы, согласно которой при достижении 12-летнего возраста специальная комиссия определяет дальнейший путь в образовании для каждого ребенка, заявила российская писательница и блогерша Наталья Ремиш в беседе с журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом в список иноагентов). Система предлагает три основных направления: академическое (подготовка к вузу), прикладные науки и профессионально-техническое образование, причем решение комиссии является обязательным к исполнению.

Все русскоязычные, кто приехал, они в ужасе от этой системы. И все боятся этих 12 лет, когда ребенку, по сути, штамп такой поставят, — сказала писательница.

До этого стало известно, что Нидерланды готовятся к значительным изменениям. Министр по миграционным вопросам Марьелейн Фабер намерена обратиться к руководству страны с инициативой расширить возможности размещения украинских беженцев. Это решение было принято после срочных консультаций с представителями региональных и муниципальных органов власти.

В Нидерландах также планируется масштабное увеличение численности вооруженных сил — с текущих 75 тысяч до 200 тысяч военнослужащих. В рамках этой реформы может быть восстановлена система обязательного призыва. Пополнение армии будет осуществляться за счет не только профессиональных военных, но и гражданских специалистов, а также резервистов.