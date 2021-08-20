Блогер прикинулась инвалидом после прививки от COVID-19 ради денег

Платформа GoFundMe заблокировала счёт американской блогерши Доминик Де Сильва после того, как некоторые пользователи заподозрили её во лжи. Об этом сообщает портал Toofab.

В июле на своей странице в Instagram блогерша поделилась историей, которую «она тщательно скрывала», где после прививки от коронавируса у неё якобы появились неврологические нарушения. Де Сильва написала, что для полного выздоровления ей необходимо дорогостоящее лечение у «опытного невролога». Сумма, которую она запросила составила 50 тысяч долларов. Впоследствии она завела собственную страницу на сайте по сбору средств GoFundMe. До того, как её аферу раскрыли, блогерша успела собрать 17 тысяч долларов.

Причиной сомнений стали явные нестыковки в действиях девушки и способах её лечения. Некоторые отмечали тот факт, что Де Сильва продолжает водить машину, тогда как при таких поражениях нервной системы это делать запрещено. Другие стали шутить над проводом для зарядки айфона, который она использовала в качестве датчика для считывания активности мозга.

Платформа GoFundMe уже выступила с заявлением о возврате всех средств пострадавшим. Вскоре будет проведено расследование, после которого будет решаться вопрос об обращении в правоохранительные органы.

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