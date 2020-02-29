Instagram-блогер Екатерина Диденко заявила, что нуждается в профессиональной психологической помощи после смерти своего мужа Валентина. Супруг скончался из-за ЧП с сухим льдом в бане, где семья отмечала день рождения девушки вместе с друзьями.
Если среди вас есть те, кто [может] оказать профессиональную психологическую помощь, напишите, пожалуйста <...> Даже не знаю, куда обращаться, — рассказала подписчикам Диденко на своей странице в социальной сети Instagram.
Она добавила, что теперь не знает, как рассказать о смерти отца их дочери.
Инцидент в одном из банных комплексов Москвы, в котором люди погибли от химических ожогов, прокомментировала врач высшей категории Надежда Чернышова. Смерть наступила после того, как в бассейн засыпали 25 кг сухого льда. Вещество является твёрдым углекислым газом, который переходит в газообразную форму, минуя жидкость. То есть испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ.
По её словам, испарения не представляют опасности при маленькой концентрации, и если помещение имеет хорошую вентиляцию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число погибших от химических ожогов в бане в Москве выросло до трёх человек. Количество пострадавших на вечеринке достигло семи человек. По факту происшествия заведено уголовное дело.