https://static.news.ru/photo/73e4b000-5ace-11ea-ba1b-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Диденко Фото: didenko.katerina/instagram.com

Instagram-блогер Екатерина Диденко заявила, что нуждается в профессиональной психологической помощи после смерти своего мужа Валентина. Супруг скончался из-за ЧП с сухим льдом в бане, где семья отмечала день рождения девушки вместе с друзьями.

Если среди вас есть те, кто [может] оказать профессиональную психологическую помощь, напишите, пожалуйста <...> Даже не знаю, куда обращаться, — рассказала подписчикам Диденко на своей странице в социальной сети Instagram.

Она добавила, что теперь не знает, как рассказать о смерти отца их дочери.

Инцидент в одном из банных комплексов Москвы, в котором люди погибли от химических ожогов, прокомментировала врач высшей категории Надежда Чернышова. Смерть наступила после того, как в бассейн засыпали 25 кг сухого льда. Вещество является твёрдым углекислым газом, который переходит в газообразную форму, минуя жидкость. То есть испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ.

По её словам, испарения не представляют опасности при маленькой концентрации, и если помещение имеет хорошую вентиляцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число погибших от химических ожогов в бане в Москве выросло до трёх человек. Количество пострадавших на вечеринке достигло семи человек. По факту происшествия заведено уголовное дело.