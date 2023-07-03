Блогерам пригрозили миллионными штрафами за «непатриотичную» рекламу Блогеров предложили штрафовать до 3 млн руб за рекламу товаров из недружественных стран

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ассоциация развития бизнес-патриотизма «АВАНТИ» выступила с инициативой штрафовать российских блогеров за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран на сумму до 3 млн рублей. За систематическое нарушение запрета предлагается вносить в реестр иноагентов. Соответствующее обращение бизнес-патриоты направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, , спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко, а также главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Учитывая рост влияния блогеров-инфлюенсеров на взгляды и предпочтения интернет-аудитории, в том числе за счет демонстрации прямой и скрытой рекламы, прошу вас оценить целесообразность введения запрета блогерам на рекламу товаров и услуг из недружественных стран в социальных сетях, видеохостингах и мессенджерах, — заявляет в послании правительству президент ассоциации «АВАНТИ» Рахман Янсуков.

В письме отмечается, что ответственность за невыполнение предлагаемых мер должна быть соразмерна рекламе запрещенных товаров и составлять, согласно КоАП, от 500 тысяч до 3 млн рублей.

В ассоциации также отметили, что в текущих геополитических условиях одной из главных задач РФ является сохранение экономической независимости. При этом из-за активной рекламы иностранных товаров «более высокая по качественным характеристикам и дешевая отечественная продукция» остается в тени.

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