Блогерам Чекалиным не разморозили счета, хотя они оплатили долг по налогам Савеловский суд не разморозил счета блогеров Чекалиных, хотя они погасили долг по налогам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семейству блогеров Чекалиных, против которых ведется уголовное разбирательство из-за неуплаты налогов, не стали размораживать счета, передает Telegram-канал SHOT. При этом Чекалины погасили весь долг по налогам в объеме 311 млн рублей, заняв деньги у друзей. Долги они планировали отдать из суммы замороженных счетов, но Савеловский районный суд не стал снимать блокировку со стороны ФНС.

4 июля Чекалины вновь будут судиться по этому поводу и потребуют признать блокировку счетов незаконной. Перед этим Чекалины пытались добиться отмены запрета на пользование интернетом, поскольку без него они не могут зарабатывать. Но суд отклонил и это требование.

Уголовное разбирательство в отношении Валерии Чекалиной, более известной в Сети под именем Лерчек, началось 7 марта. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов, ее супруг Артем стал пособником в уголовном деле. По версии СК, блогер, зарегистрировавшая ИП, занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения с доходом до 150 млн рублей, но зарабатывала гораздо больше. Ущерб государству превысил 311 млн рублей.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров подтверждал, что у ведомства есть список блогеров, за чьей финансовой активностью они пристально следят. Он заявлял, что ФНС продолжит разъяснять блогерам, как правильно и своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи.