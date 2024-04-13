Блогера Трансформатора доставили на допрос в Москву Mash: блогера Портнягина привезли из Ростовской области на допрос в Москву

Фото: t.me/TransformatorTV

Дмитрий Портнягин

Telegram-канал Mash сообщает, что блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, привезли из Ростовской области в Москву. По информации канала, мужчину ждет допрос.

Накануне стало известно, что Портнягина задержали в Ростове. СМИ также сообщали, что блогера в ближайшее время доставят в столицу.

11 апреля правоохранители прибыли с обысками в банный комплекс Siberia и помещение «Клуба 500», основателем которого является блогер. После обысков Портнягин выходил на связь с подписчиками из зоны СВО. Он уточнил, что находится недалеко от линии соприкосновения.

Кроме того, жену предпринимателя Екатерину Портнягину 15 часов допрашивали в подмосковном управлении Следственного комитета по делу о неуплате налогов. Дмитрий подчеркнул, что это был сложный день, но самое главное, что все «именно так» закончилось. По его словам, Екатерину отпустили.

Адвокат Сергей Жорин считает, что бизнесмену вряд ли удастся избежать ответственности после возбуждения уголовного дела. Юрист отметил, что за последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС) активно взялась за проверку блогеров-миллионников и бизнес-коучей. Адвокат также обратился к другим блогерам, призвав их перестать надеяться на то, что проверки пройдут мимо. Это лишь вопрос времени, когда «под прицел» налоговой службы попадет очередной предприниматель, отметил Жорин.