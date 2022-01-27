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Блогера-миллионника Запирова и его PR-директора объявили в розыск

Блогера-миллионника Запирова и его PR-директора объявили в розыск
12:40, 27 января 2022
Блогера-миллионника Запирова и его PR-директора объявили в розыск Хизри Запиров (Хиза) Фото: khiza_13/instagram.com
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МВД России объявило в розыск блогера-миллионника Хизри Запирова (Хиза) по подозрению в уголовном преступлении, предположительно, мошенничестве. Информация об этом появилась 27 января в базе данных Министерства внутренних дел. Также разыскивается его PR-директор Лусик Карапетян. Оба подозреваемых не выходят на связь.

Хизри Запиров, место рождения: Республика Дагестан, 13.11.1995 г. р., разыскивается по статье УК, — говорится при вводе поискового запроса.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Запирову вменяют мошенничество. Официального подтверждения этой информации нет.

У Запирoва в Instagram почти восемь миллионов подписчиков, в основном он снимает розыгрыши, а также видео на автомобильную тeматику. Последнее опубликованное видео — с прaнком над известным в Сети Мурадом.

РЕН ТВ сообщает, что Зaпиров мог возглавлять группы так называемых кaпперов, которые делают ставки на спорт. Участники схемы переводили блогеру крупные суммы в надежде заработать, потенциальный ущeрб может исчисляться миллионами.

Ранее сообщалось, что блогера-лихача Гошу Ерохина ареcтовали на 11 cуток после видео в Интернете с многочисленными нарушeниями ПДД. В полиции заявили, что на него составили семь админиcтративных материалов.

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