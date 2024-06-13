Блогера Макашенца объявили в уголовный розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогера Александра Макашенца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который ведет YouTube-канал «Популярная политика», объявили в уголовный розыск, следует из базы данных МВД. По какой статье он разыскивается, не уточняется. Макашенец уже несколько лет проживает в Вильнюсе.

Макашенец Александр Юрьевич. Разыскивается по статье УК, — говорится в базе.

«Популярная политика» является каналом, запущенным сотрудниками признанного экстремистским и запрещенного в РФ ФБК. До этого Макашенец работал в медиахолдинге журналистки Ксении Собчак — «Осторожно Media».

Ранее МВД объявило в уголовный розыск российскую телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Статья, по которой она разыскивается, также в базе ведомства не называется.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Лазареву разыскивают по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле прокуратура Москвы начала проверку по поводу высказываний Лазаревой об ударах украинских беспилотников по городам России.