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Блогера Лёху Кочегара могут отправить в колонию за призывы к беспорядкам

16:17, 10 февраля 2021 15
Алексей Закружный Алексей Закружный Фото: Алексей Закружный/vk.com

Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный) предстал перед судом по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и к экстремистской деятельности. Обвинение запросило для него наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

По версии следствия, блогер разместил на своём канале в YouTube ролик, в котором, среди прочего, угрожал применить насилие в отношении силовиков.

Сегодня обвинение запросило мне 2,5 года колонии-поселения, оставить подписку о невыезде за пределы города и вместе с тем, чтобы я больше не осуществлял свою деятельность в YouTube, ещё и с конфискацией имущества, которое у меня осталось, — это ноутбук, взятый в кредит за 120 тысяч рублей для работы, и два жёстких диска, где находятся мои личные фотографии ещё с 1990-х годов, — рассказал «МК в Чите» блогер.

Приговор огласят 11 февраля. Если суд удовлетворит запрос стороны обвинения, блогер собирается обжаловать это решение.

Просто не за что меня сажать. В этой записи не было сказано то, в чём меня обвиняют, — подчеркнул Лёха Кочегар.

Ранее суд в Москве отправил под арест 22-летнего жителя столицы, подозреваемого в избиении полицейского во время несанкционированной акции, передавал NEWS.ru.

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