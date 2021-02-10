Блогера Лёху Кочегара могут отправить в колонию за призывы к беспорядкам

https://static.news.ru/photo/956506f4-6ba2-11eb-b9ba-96000091f725_660.jpgАлексей ЗакружныйФото: Алексей Закружный/vk.com
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный) предстал перед судом по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и к экстремистской деятельности. Обвинение запросило для него наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.
По версии следствия, блогер разместил на своём канале в YouTube ролик, в котором, среди прочего, угрожал применить насилие в отношении силовиков.
Сегодня обвинение запросило мне 2,5 года колонии-поселения, оставить подписку о невыезде за пределы города и вместе с тем, чтобы я больше не осуществлял свою деятельность в YouTube, ещё и с конфискацией имущества, которое у меня осталось, — это ноутбук, взятый в кредит за 120 тысяч рублей для работы, и два жёстких диска, где находятся мои личные фотографии ещё с 1990-х годов, — рассказал «МК в Чите» блогер.
Приговор огласят 11 февраля. Если суд удовлетворит запрос стороны обвинения, блогер собирается обжаловать это решение.
Просто не за что меня сажать. В этой записи не было сказано то, в чём меня обвиняют, — подчеркнул Лёха Кочегар.
Ранее суд в Москве отправил под арест 22-летнего жителя столицы, подозреваемого в избиении полицейского во время несанкционированной акции, передавал NEWS.ru.