Блогера Лёху Кочегара могут отправить в колонию за призывы к беспорядкам

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Специалист по фобиям и тревожным психическим расстройствам Олег Сурков призвал бороться с беспокойством, вызванным новостями о коронавирусе, с помощью работы, хобби и физических упражнений.

Психолог считает, что к расстройствам психики под влиянием информационного фона склонны люди, которые ничем не заняты — те, кто сидят без работы, не имеют любимого дела, не воспитывают детей. У...