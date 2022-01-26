Блогера-лихача арестовали на 11 суток

Блогера-лихача Гошу Ерохина арестовали на 11 суток после видео в Интернете с многочисленными нарушениями ПДД. Его личность установили в ходе мониторинга cоцсетей, сообщает портал «МВД-Медиа». Установлено, что в течение 2021 года он привлекалcя к административной ответственности 21 раз.

Личность блогера, который регулярно публикует видеоролики с записью правонарушений, была установлена полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей. Автоинспекторы оперативно получили информацию о его передвижениях и передали её экипажам дорожно-патрульной службы. В течение нескольких минут после этого автомобиль ВАЗ-2107 был остановлен, а находившийся за рулём молодой человек задержан, — говорится в сообщении.

В полиции установили, что на него составили семь админиcтративных материалов, в том числе за езду без прав и отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Отмечаетcя, что автомашина помещена на специализированную стоянку, государственные региcтрационные знаки изъяты.

Ранее в России вступил в силу закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, характеризующееся регулярными нарушениями правил дорожного движения. Согласно документу, за многократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час нарушителю будет грозить до трёх лет лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Также лишённые права на управление транспортным средством лица, оказавшиеся за рулём, могут получить до двух лет колонии.