https://static.news.ru/photo/c728b9b6-5afe-11ea-8d86-fa163e074e61_660.jpg Фото: didenko.katerina/instagram.com

Пользователи соцсети осудили блогера Екатерину Диденко за использование масок в Instagram, когда она сообщала о трагедии.

Сообщая о смерти мужа Валентина и двух друзей, девушка не забыла применить фильтр, преображающий лицо, пишет РЕН ТВ.

Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Позднее стало известно, что химическое вещество супруг заказал через Интернет и хотел устроить жене сюрприз. Также в ходе допроса стало известно, что сотрудники сауны знали об опасности сухого льда и предупреждали о ней. По данным медиков, молодые люди погибли от механической асфиксии из-за перекрытия дыхательных путей, писал NEWS.ru.