Блогера из Тюмени обвинили в пособничестве терроризму

Как сообщает ТАСС, в Лефортовский суд поступило ходатайство о заочном аресте блогера. Мужчина обвиняется по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды», а также «Вербовка, склонение или иное вовлечение лица в террористическую деятельность». О каких именно правонарушениях идёт речь, не уточняется.

Известно, что в 2019 году Кунгуров написал пост в ЖЖ, в котором назвал COVID-19 фейком. В результате Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал публикацию распространяющей запрещённую информацию и постановил её удалить.

Кроме того, блогер и ранее также уже подвергался судебному преследованию. В 2016 году его признали виновным в оправдании терроризма и приговорили к 2,5 года колонии за публикацию о военной операции в Сирии.

Как писал NEWS.ru, известного по розыгрышам российского блогера Кирилла Панова задержали в Комсомольске-на-Амуре по подозрению в убийстве. По данным следствия, в ночь с 13 на 14 ноября в одном из жилых домов города на лестничной площадке дома, где проживает блогер, собралась шумная компания, он применил газовый баллончик, однако его побили. Избитый блогер вернулся в квартиру, взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову одному из обидчиков. Раненый скончался на месте до приезда скорой.