Блогера Хасбика заподозрили в экстремизме Mash: Генпрокуратура проверит блогера Хасбика на антисемитизм после репостов

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Хасбик

Генеральная прокуратура России проверит дагестанского блогера Хасбика на экстремизм после постов, в которых есть признаки антисемитизма и призывы к беспорядкам в Махачкале, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, заявление на него написал один из подписчиков.

Как передает Mash, пользователя возмутило, что в аккаунте Хасбика в Instagram (деятельность в РФ запрещена) появилась ссылка на посты в Telegram-каналах с призывами не сдавать квартиры еврейским беженцам, не обслуживать их в заведениях и не возить на автомобилях. Помимо этого, в постах содержались угрозы в отношении администратора отеля в Хасавюрте, где предоставляли жилье клиентам из Израиля.

Блогер разместил ссылки в сторис, не добавив при этом своих комментариев. Однако, по мнению подписчика, это могло спровоцировать людей выйти на штурм аэропорта Махачкалы. Позднее Хасбик осудил массовые беспорядки в воздушной гавани.

Более тысячи жителей Махачкалы прибыли в местный аэропорт вечером 29 октября в ожидании рейса из Израиля. Они посчитали, что самолет перевозит беженцев из Тель-Авива. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа на фоне палестино-израильского конфликта. Протестующие устроили беспорядки и закидывали силовиков камнями. В общей сложности полиция задержала 83 человека.