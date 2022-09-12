Блогер Варламов заступился за Монеточку в конфликте со Стасом Костюшкиным Блогер Варламов: нормальный суд счел бы пародией песню «Мама, я не зигую»

Фото: vk.com/varlamov

Илья Варламов

Известный блогер-урбанист Илья Варламов вступился за певицу Лизу Монеточку в ее конфликте экс-участником группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным. В новом выпуске своего шоу «Че происходит» он заявил, что признанную судом плагиатом песню «Мама, я не зигую» следует считать лишь пародией, пишет «КП — Екатеринбург».

Любой нормальный суд решил бы, что песня «Мама, я не зигую» — это пародия, ну или на худой конец кавер, а от Монеточки бы просто отстали. Максимум запретили бы петь эту песню на публике, — заявил блогер.

Также Варламов напомнил, что штраф в размере 500 тысяч рублей Монеточка уже оплатила, что она подтвердила скриншотами в своем Telegram-канале.

Ранее на певицу подал в суд певец Стас Костюшкин, который утверждает, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» является плагиатом на его композицию «Женщина, я не танцую». Суд принял сторону солиста и обязал певицу выплатить компенсацию в полмиллиона рублей. Как сообщалось, судебные приставы проверяют счета певицы и в случае необходимости могут арестовать ее квартиру, расположенную на Чистых прудах в Москве. Между тем муж певицы Виктор Исаев заявил, что ничего не знает об объявлении супруги в розыск.

Сама певица также сообщила, что не знает о своем нахождении в розыске, так как не получала соответствующего уведомления и узнала об этом только из новостей. При этом она уточнила, что ее долг полностью погашен, что она может подтвердить скриншотами выплат. Монеточка намерена связаться с приставом и сообщить об уплате долга. Певица подчеркнула, что ей хочется «поскорее забыть эту ситуацию, потому что она кринжовая», и наслаждаться материнством.