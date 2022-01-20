Блогер Варламов описал разницу протестов в России и Европе

Протесты в Европе — отдельная часть культуры, даже будничная, рассказал блогер Илья Варламов KP.RU. И несмотря на массовые выступления в связи с коронавирусными ограничениями, европейцы понимают их необходимость, считает он.

Культура европейских протестов — это вообще такой отдельный пласт. Действительно, есть очень много молодежи, которая имеет такие анархистские взгляды. Даже иногда повод не нужен. Просто есть такая культура — посражаться с государством, с полицией. <...> Но когда у нас это видят — это просто кошмар и ужас. Мы на своих улицах такое видеть не привыкли, а там это довольно будничная история. Сегодня пожгли машины, завтра всё убрали и жизнь идёт своим чередом... — рассказал Варламов.

Обращаясь к России, он вспомнил протесты против QR-кодов и выразил мнение, что в европейских странах ответственнее относятся к мерам по защите от коронавируса, так как больше доверяют государству. Причём в России вышла на улицы не оппозиция, а обычные граждане, отметил Варламов.

Думаю, после этого наша власть утвердилась в том, если глубинный народ хочет переболеть и умереть без прививки... Главное, чтобы не бузотёрил, — предположил блогер.

Он также ответил на критику в сторону актёров, которые получат деньги от государства, а высказываются против власти. Варламов заявил, что заказчик у артиста всегда общество и выступление против власти ничему не противоречит.

Ранее Совет Госдумы единогласно принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что инициативу уберут из поручений президента.