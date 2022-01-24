Блогер Варламов прокомментировал фото обнажённой модели на фоне храма

Если кто-то делает обнажённые снимки на территории и внутри храма или другого религиозного учреждения, оскорблённых верующих можно понять, заявил блогер Илья Варламов. Тем не менее фото модели в нижнем белье на фоне храма в Екатеринбурге по идее не должно вызывать недовольства, так как снимок был сделан в номере отеля, пишет «КП-Екатеринбург».

Но когда человек дома, в закрытом помещении, выкладывает фотографии, где в окне виден храм, оскорбляться и обижаться на это, мне кажется, уже какой-то перебор, — высказался Варламов.

Аргументируя свою позицию, он предложил проверить пляжи, рядом с которыми находятся храмы. Помимо этого, блогер обратил внимание на женщин в купальниках, купающихся в проруби на Крещение.

Ситуация со всеми этими оскорблениями переходит в какой-то цирк абсурда, — подчеркнул Варламов.

Он также предложил составить правила для тех, кто хочет сфотографироваться на фоне храма, где будет указано допустимое расстояние до религиозного объекта и занимаемая им часть на.снимке

Ранее блогер Мария Катанова, снявшая видео фотосессии полуобнажённой девушки на фоне мечети в Москве, принесла извинения на своей странице в Instagram. Она пояснила, что не стремилась к оскорблению верующих, но инцидент привёл к противоположному результату.