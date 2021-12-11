Блогер Варламов предложил выпускать вакцины от Бузовой и Бони

Российский блогер Илья Варламов предложил наладить выпуск вакцин против коронавируса под разными брендами. По его мнению, препарат можно выпускать от имени знаменитостей — для популяризации идеи вакцинации в стране. О своей идее блогер рассказал в Telegram-канале «Небожена».

Например, «Спутник V» пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колются там, — отметил Варламов.

По его мнению, популярностью пользовалась бы и вакцина от таких звёзд шоу-бизнеса, как Виктория Боня и Ольга Бузова. Блогер считает, что вакцина от знаменитости позволила бы повысить число привитых россиян.

Летом Варламов резко высказался об антипрививочниках, уточняет Lenta.ru

Ты сидишь в интернете благодаря науке и медицине и пишешь всякую ***** (ерунду. — NEWS.ru) про экологию, про способность организма самому побороть любые вирусы, про влияние города на иммунитет, что от рождения человек сильный и здоровый. Откуда вы вообще берётесь? — возмутился он.

Тогда блогер предложил россиянам, которые выступают против прививок, поучить историю, чтобы узнать, от каких болезней погибали их предки «в неиспорченном химией мире».

Ранее сестра заслуженной артистки России Марии Шукшиной Ольга поделилась с NEWS.ru своим видением того, почему актриса, которая ранее, со слов родственницы, охотно делала прививки от гриппа, стала «главной антиваксершей России». Ольга Шукшина связала жёсткую позицию сестры против вакцинации от коронавируса с проблемами в семье Марии Шукшиной и её симпатией к идеям бывшего схиигумена Сергия, приговорённого на днях судом к 3,5 года тюрьмы. Ольга предположила, что её старшая сестра могла попасть под влияние секты царебожников.