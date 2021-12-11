Блогер Варламов предложил выпускать вакцины от Бузовой и Бони
Ксения Голуб
Ксения Голуб
09:54, 12 декабря 2021
Илья ВарламовФото: varlamov/facebook.com
Читайте нас в Google Новости
Российский блогер Илья Варламов предложил наладить выпуск вакцин против коронавируса под разными брендами. По его мнению, препарат можно выпускать от имени знаменитостей — для популяризации идеи вакцинации в стране. О своей идее блогер рассказал в Telegram-канале «Небожена».
Например, «Спутник V» пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колются там, — отметил Варламов.
По его мнению, популярностью пользовалась бы и вакцина от таких звёзд шоу-бизнеса, как Виктория Боня и Ольга Бузова. Блогер считает, что вакцина от знаменитости позволила бы повысить число привитых россиян.
Летом Варламов резко высказался об антипрививочниках, уточняет Lenta.ru
Ты сидишь в интернете благодаря науке и медицине и пишешь всякую ***** (ерунду. — NEWS.ru) про экологию, про способность организма самому побороть любые вирусы, про влияние города на иммунитет, что от рождения человек сильный и здоровый. Откуда вы вообще берётесь? — возмутился он.
Тогда блогер предложил россиянам, которые выступают против прививок, поучить историю, чтобы узнать, от каких болезней погибали их предки «в неиспорченном химией мире».