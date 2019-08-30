https://static.news.ru/photo/ceb0ae7c-cc93-11e9-bc3a-fa163e074e61_660.jpgМесто трагедии в БесланеФото: Edward Kaprov/Global Look Press
Блогер Юлия Витязева раскритиковала оппозиционера Алексея Навального за сообщение, которое он ретвитнул в 15-ю годовщину трагедии в Беслане.
Оппозиционер разместил у себя в Twitter пост, в котором, вероятно, российское правительство обвиняют в замалчивании реального числа заложников в школе.
Те, кто врал, прекрасно знали, что врут. Они и сейчас заняты тем же самым, — утверждает автор сообщения.
В свою очередь Витязева осудила Навального отметив, что он «не побрезговал» «хайпануть» даже на трагедии.
15 лет захвату школы в Беслане. В 2004-м в этот и следующие два дня нам врали про 100-200 заложников. Заложников было больше 1100. 334 погибших. Из них 186 - дети. Те, кто врал, прекрасно знали, что врут. Они и сейчас заняты тем же самым.
Как писал News.ru, ранее выяснилось, что более трети россиян (34%) считают, что к гибели заложников во время теракта в североосетинском городе Беслан в 2004 году привели действия террористов и спецслужб. Ещё 8% опрошенных полагают, что в случившемся виноваты только ошибки силовиков.