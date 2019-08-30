https://static.news.ru/photo/ceb0ae7c-cc93-11e9-bc3a-fa163e074e61_660.jpg Место трагедии в Беслане Фото: Edward Kaprov/Global Look Press

Блогер Юлия Витязева раскритиковала оппозиционера Алексея Навального за сообщение, которое он ретвитнул в 15-ю годовщину трагедии в Беслане.

Оппозиционер разместил у себя в Twitter пост, в котором, вероятно, российское правительство обвиняют в замалчивании реального числа заложников в школе.

Те, кто врал, прекрасно знали, что врут. Они и сейчас заняты тем же самым, — утверждает автор сообщения.

В свою очередь Витязева осудила Навального отметив, что он «не побрезговал» «хайпануть» даже на трагедии.

15 лет захвату школы в Беслане.

В 2004-м в этот и следующие два дня нам врали про 100-200 заложников.

Заложников было больше 1100.

334 погибших. Из них 186 - дети.

Те, кто врал, прекрасно знали, что врут.

Они и сейчас заняты тем же самым. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 1 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, ранее выяснилось, что более трети россиян (34%) считают, что к гибели заложников во время теракта в североосетинском городе Беслан в 2004 году привели действия террористов и спецслужб. Ещё 8% опрошенных полагают, что в случившемся виноваты только ошибки силовиков.