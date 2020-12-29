Блогер составил рейтинг самых опасных городов РФ

https://static.news.ru/photo/b655d076-4a4d-11eb-8677-fa163e074e61_660.jpg Кызыл Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Российский блогер Илья Варламов назвал топ-10 самых опасных городов страны за 2020 год. По его мнению, возглавляет рейтинг столица республики Тыва, город Кызыл, в котором на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств.

Данный показатель превосходит даже цифры по Мексике и Бразилии, которые в мире считаются одними из опаснейших стран, отметил блогер на своём YouTube-канале.

Второе место Варламов отвёл Магадану. Там число убийств превышает средний российский показатель в пять раз. Топ-3 замкнул Улан-Удэ с превышением общероссийского показателя в три раза.

Последующие места в своём рейтинге блогер отдал Благовещенску, Челябинску, Шахтам Ростовской области, Ростову-на-Дону, Екатеринбургу, Санкт-Петербургу и Москве. По расчётам Варламова, не смотря на десятое место столицы, в ней каждую минуту пытаются кого-то убить, а её наиболее опасными местами являются рынки и вокзалы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители города Шахты чувствуют себя наименее безопасно в сравнении с ощущениями людей из других городов страны. Исследование проводили аналитики сферы недвижимости в 200 населённых пунктах среди 90 тысяч человек. Каждый из них должен был оценить боязнь идти домой в тёмное время суток по шкале от 1 до 10. В Шахтах средняя оценка составила 4,5 балла — это на 2,3 балла ниже среднероссийского уровня.