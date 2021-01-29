Смартфону в ванной не место: блогер рассказала историю гибели сына

https://static.news.ru/photo/7be13688-6258-11eb-b826-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Блогер Анастасия Сосновская, известная в кругах ценителей искусства, поделилась историей трагической гибели 12-летнего сына. Он скончался от удара током в ванной, куда упал включённый на зарядку мобильный телефон.

Трагедия произошла 10 января. Но до сих пор причины смерти мальчика были неясны. По словам женщины, он был абсолютно здоров. При этом смартфон, когда ребёнка обнаружили, валялся на полу. Пролить свет смогла лишь судмедэкспертиза. Оказалось, мальчик успел откинуть девайс, но было уже поздно. 40 минут реанимационных усилий оказались безуспешными.

Я хочу, чтобы каждый человек знал: да, от этого умирают. Чтобы вы раз и навсегда запретили детям — и себе — брать телефон в ванну. Детям — никогда. Ни под каким предлогом, — написала Сосновская в Instagram.

Она призналась, что, как и большинство людей, недооценивала риски и была уверена, будто от такого невозможно умереть. Однако личная трагедия открыла горькую правду: людей, которые погибли, принимая ванну с телефоном в руках, оказывается, очень много.

Женщина призвала всех почаще целовать своих детей, даже если те уже спят. По её словам, это то, о чём она сейчас очень сожалеет — вечером была занята, а утром поцеловать не успела.

Мы можем работать, можем устать, злиться, смотреть кино, поздно прийти домой. Но это очень простое действие — просто поцеловать перед сном, — обратилась к подписчикам Сосновская.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалист Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что опасно заряжать смартфон в ситуации, когда его батарея вздулась или если устройство сильно нагрето солнцем либо намокло.