Блогер рассказала, где лучше всего провести ноябрьские праздники Блогер Друкер посоветовала провести ноябрьские праздники в Казани или Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ноябрьские праздники будут не очень большими, поэтому для отдыха в эти дни следует выбирать близкие направления, например, такие как Казань или Санкт-Петербург, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Евгения Друкер. Она также посоветовала потратить выходные на поездки в Нижний Новгород, Калининград или Суздаль. Эксперт рекомендовала и тур по Золотому кольцу.

Я бы посоветовала отправиться в Санкт-Петербург. Этот город не нуждается в представлении, там есть множество интересных и красивых мест, уютных кафе. Также можно посетить Казань, Нижний Новгород, Суздаль, одним из популярных направлений является Калининград, — сказала Друкер.

По словам блогера, из зарубежных направлений можно рассмотреть Стамбул или Вьетнам. Кроме того, если праздники совпадают со школьными каникулами, то внимание следует обратить на Таиланд и Арабские Эмираты, отметила Друкер.

Ранее самыми популярными автобусными направлениями для туризма на ноябрьские праздники были названы семь городов, среди которых лидирует Ростов-на-Дону. Дальше по списку идут Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар и Киржач.