Блогер раскрыл, почему стримеры не боятся оскорблять россиян и армию Манукян: стримеры зря надеются, что их пронесет после видео с оскорблениями

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Блогеры и треш-стримеры пытаются добиться успеха за счет дешевого хайпа, не думая о последствиях или в надежде, что этих последствий не наступит, рассказал NEWS.ru блогер Вадим Манукян. По его словам, они просто надеются, что их «пронесет».

Непонятно, в каких состояниях находятся эти стримеры. Возможно, жажда сиюминутного хайпа. Они не понимают, что сегодня за подобные вещи можно уехать на несколько лет. Думают, что их пронесет, а известность останется с ними, — добавил блогер.

Ранее стример Ольга Касьяненко, после того как ею заинтересовались силовики, записала оправдательное видео. В нем она заявила, что все высказывания, оскорбляющие россиян, были саркастичны, а ее слова вырваны из контекста. Она заверила, что в действительности уважает страну, в которой живет.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в полицию из-за высказываний Касьяненко. Она опубликовала часть заявлений стримера, недвусмысленно высказывавшейся как о русских, так и о помощи военным, в том числе соотечественникам из ДНР. В частности, в ходе одной из трансляций блогер посочувствовала подписчику, который заявил, что он русский.