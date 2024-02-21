Блогер пожаловался на «конские цены» в столовой аэропорта Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер-путешественник пожаловался на «конские цены» в одном из заведений общепита московского аэропорта Шереметьево. Как рассказал он на своей страничке TrueStory Travel на платформе «Дзен», борщ и гречка со свиной отбивной обошлись ему в 1092 рубля.

Общий чек вышел на 1092 рубля — это еще с учетом одного кусочка хлеба за 35 рублей. Короче, цены в этой столовой круче, чем на любом отечественном курорте, — написал написал путешественник.

Также тревел-блогер удивился крохотным пирожкам по 150 рублей за штуку и трем сухарикам за 209 рублей. При этом он подчеркнул, что еда оказалась вкусной. По его словам, блюда были «как домашние».

Ранее россиянин рассказал, как посетил Казахстан, где побывал на местном рынке, который его приятно удивил обширным выбором продуктов. Блогер рассказал про кумыс, который в Казахстане называют «кымыз». По вкусу он напоминает кислый кефир. Также ему довелось попробовать шубат — напиток на основе верблюжьего молока с небольшим количеством закваски, что придает легкую кислинку. Второй продукт показался ему более нежным на вкус. Кроме того, он оценил курт (творожные шарики) и каймак (аналог сметаны).

Также сообщалось, что россиянка посетила русский магазин в Китае и заявила, что была в шоке от увиденного. Она удивилась китайцам, которые выстраиваются в очередь за колбасой российского производства.